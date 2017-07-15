Kırkpınar’a Döşemealtı çıkarması

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olarak kabul edilen bitmeyen güreşin devam efsanesi Kırkpınar’da, bu yıl tüm zamanların kayıt rekoru kırıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bu yıl, minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinden güreşçiler mücadele ediyor.

Kırkpınar’a Döşemealtı damgası

656’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik 1 boy pehlivanlarının dün rakipleriyle kol bağlamalarıyla başladı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ilk gün Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün alt boylarda güreşen 26 sporcusu er meydanına çıktı.

6 başpehlivan yer alıyor

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün başpehlivanları Orhan Okulu, İsmail Koç, Ali Altun, Serkan Serttürk, Ramazan Bircan ve Ali Yanatma ile başaltında Okan Acar, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Okulu, Büyük orta boyda Bilal Kıvrak, Küçük orta büyük boyda Hasan Kuru da bugün ki müsabakalarda kol bağladı.

Başpehlivanlar Türk bayrağıyla yürüdü

656’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılan 60 başpehlivan Türk bayrağıyla er meydanında yürüyüp, seyircileri selamladı. 15 Temmuz Şehitlerine minnettarız yazılı pankartı açan başpehlivanlar, ardından kuralarını çekti.

Okulu: “Kemeri Döşemealtı’na getireceğiz”

Güreşler öncesi görüşlerini paylaşan Kırkpınar’ın favori ismi Orhan Okulu, “Arkadaşlarımızla birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Kırkpınar’a çok iyi hazırlandık. Burada müthiş bir atmosfer var. Altın kemeri Döşemealtı’na getirmek istiyoruz” dedi.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün pehlivanlarına destek vermek üzere Antalya ve Döşemealtı’ndan da çok sayıda seyirci Edirne’ye akın etti.