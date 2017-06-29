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Kırkpınar pehlivanları 2 ton zeytin yağı ile yağlanacak

Trakya Birlik, Kırkpınar’da pehlivanların güreşlerde yağlanması için 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine verildiğini bildirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:57
Kırkpınar pehlivanları 2 ton zeytin yağı ile yağlanacak

Edirne’de bu yıl 10-16 Temmuz tarihleri arasında 656’ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, pehlivanların üzerine dökülen zeytin yağları Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından birisi olan Trakya Birlik tarafından karşılanıyor.

Trakya Birlik, 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine teslim ederken ihtiyaç olması durumunda yağ takviyesinde bulunacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:57
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