Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesi'nde rekor bedel





Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın ağalığını 1 milyon 522 bin lira bedelle iş adamı Ahmet Çetin kazandı.

İhaleye, Kırkpınar'da 8 yıl güreş ağalığı yapan, iki altın kemerli Seyfettin Selim ile iş adamları Zeki Özünlü, Ramazan Güven, Hamdi Sarıca, Özcan Fındık, Ahmet Çetin, Abdullah Türköz, Fezair Tatlıdil ve Zekai Algur katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 400 bin liradan açtı, Seyfettin Selim de bu bedeli 822 bin liraya yükseltti.

Diğer ağa adaylarının da yükseltmeye devam ettiği ihaleyi, 1 milyon 522 bin liraya Ahmet Çetin kazandı. Çetin, daha sonra davul zurna eşliğinde, tribünlerdeki güreşseverleri selamladı.

Ağalık bedelinin, Kırkpınar'da bugüne kadar verilen en yüksek rakam olduğu öğrenildi. Daha önceki rekor, Antalyalı eczacı Süleyman Mecek'e aitti. Mecek, 3 yıl önce ağalığı 807 bin lira bedelle kazanmıştı.

Kaynak: AA