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Kırkpınar Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:06
Kırkpınar Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.

Güreşlerde görev yapan hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, 54 yıllık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Bir cazgırın "Ezanları dindiremezsin. Şanlı bayrağımı indiremezsin. Çanakkale'de, İnönü'de, 15 Temmuz'da bu milleti tankla, tüfekle sindiremezsin. Türkiye tek ses, şehitler ölmez." sözlerine, tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tempo tuttu.

Kayabaş, her yıl kendilerine büyük boy Türk bayrağını armağan eden eski güreş ağalarından Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin'e teşekkür etti.

Organizasyon, İsmail Balaban ile Orhan Okulu arasındaki başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:06
  1. Türkiye
  2. Saray
  3. Çanakkale
  4. Çan
  5. Hüseyin Şahin
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  7. Kırkpınar
  8. Balaban
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