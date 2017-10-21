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Kırklareli'nde telefonda inandığı sahte başkomisere 15 bin lirasını kaptırdı

Çiftçi O.Y., kendisini 'başkomiser' diye tanıtan bir kişiye 15 bin lirasını kaptırdı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:14
Kırklareli'nde telefonda inandığı sahte başkomisere 15 bin lirasını kaptırdı

Kayalı Köyü'nde çiftçi O.Y., polise başvurarak, telefonda başkomiser O.D. olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını bildirdi. Şüpheliden şikayetçi olan O.Y., ifadesinde şunları söyledi:

"Kimlik bilgilerimin bir olaya karıştığını söyleyerek yazdıracağı hesap numarasına para yatırmamı istedi. 'Olaya karışan kişiyi, sizin yatırdığınız parayı çekerken yakalayacağız' dedi. Buru üzerine bankaya giderek, hesap numarasını verdiği bankanın Batman şubesinde F.E. adına 15 bin lira yatırdım. Banka görevlileri dolandırılmış olabileceğimi söylediler. Önce böyle bir şey olmadığını söyledim ama sonra dolandırıldığımı anladım."

Polis, O.Y.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:14
  1. Kırklareli
  2. başkomiser
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