Kırklareli'nde 44 kaçak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan iki grubu tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.