Kırklareli'nde 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan üç ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran ve Suriye uyruklu 28 kişi yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.