Kırklareli’nde 15 Temmuz Anı Defteri çadırı kuruldu

Kent merkezi Özgürlük ve Demokrasi Meydanında kurulan çadıra gelen vatandaşlar, 15 Temmuz FETO terör örgütünün hain darbe girişimindeki yaşadıklarını ve düşüncelerini anı defterine yazıyor. Anı defterini imzalayan vatandaşlar, 15 Temmuz Zaferi Alah’ü Teala’nın bu millete büyük bir lütfu olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü söyledi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Defteri imza standının demokrasi nöbeti boyunca açık kalacağı bildirildi.