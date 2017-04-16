Kırklareli’de sandıklar açıldı

Kırklareli’de sandık görevlileri sandıkları açarak oyların sayma işlemine başladı. Kırklareli’de, kurulan 810 sandıkta tam katılım olduğu taktirde 269 bin 598 seçmenin oy kullanmış olması bekleniyor.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:20
Kırklareli’de sandık görevlileri sandıkları açarak oyların sayma işlemine başladı. Kırklareli’de, kurulan 810 sandıkta tam katılım olduğu taktirde 269 bin 598 seçmenin oy kullanmış olması bekleniyor.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.