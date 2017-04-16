Kırklareli’de sandıklar açıldı

Sabah 08.00’de oy kullanılmaya başlanılan Kırklareli’de oy kullanma işleminin saat 17.00’de sona ermesiyle sandıklar açıldı.

Kırklareli’de sandıklar açıldı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:20

Kırklareli’de sandık görevlileri sandıkları açarak oyların sayma işlemine başladı. Kırklareli’de, kurulan 810 sandıkta tam katılım olduğu taktirde 269 bin 598 seçmenin oy kullanmış olması bekleniyor.

 
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