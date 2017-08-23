Kırklareli’de ’Polis ve savcıyız’ diye tanıtıp 10 bin TL dolandırdılar

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan E.Y. isimli şahıs, bilmediği numaradan ev telefonunu arayan şahısların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp para istediklerini belirtti. Şahısın kendini polis memuru H.O. olarak tanıttığını, sonra kendi cep telefonunu aradığını ve para istediklerini anlatan E.Y. bankaya giderek verdikleri hesaba 10 bin TL yatırdığını söyledi. Telefonu kapatınca dolandırıldığını anlayan şahıs polise şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.