Kırklareli'de 26 kaçak ve sığınmacı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu 26 kişi yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.