Kırklareli’de 15 Temmuz etkinlikleri toplantısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri” genelgesi kapsamında, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 11 Temmuz da başlayıp 16 Temmuz gecesi son bulacak, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri” kapsamında yapılacak olan konular görüşüldü.