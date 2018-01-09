Kırklar Dağı'ndaki konutların yıkımı durduruldu

Diyarbakır’da, 2011 yılında yapımına başlanan ve yapım sürecinde birçok davalık olan Kırklar Dağındaki konutlarla ilgili geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla yıkım çalışmaları başlatıldı. Kırklar Dağını yapan şirketin itiraz etmesini değerlendiren Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesinin 2. Fıkrasında uygulamakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın da dudurulabileceği hükmüne varıldı.

Alınan kararda, “Davanın durumun ve olayın niteliğine göre davalı birinci savunması ile ara kararına cevabın gelmemesinden ya da savunma ve ara kararına cevap verme süreşinin geçmesinden sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.