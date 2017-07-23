Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırkağaç’ta 7 milyon TL’lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında bulunan Kırkağaç’ın 5 mahallesindeki 7 milyon TL’lik yatırımını Gebeler Mahallesi’nden başlattı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:36
Kırkağaç’ta 7 milyon TL’lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, eski altyapılara neşter vurmak için hayata geçirdiği ‘101 Mahalle Projesi’nin ardından ‘154 Mahalle Projesi’ne başladı. Proje kapsamında, 7 milyon TL’lik yatırım ile Kırkağaç’ın Bostancı, Çaltıcak, Gebeler, Hamitli ve Söğütalan mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek. Gebeler Mahallesi’ne döşenecek 3 buçuk kilometrelik kanalizasyon hattıyla proje başladı. 40 yıl önce döşenmiş olan eski hat MASKİ’nin çalışması ile sağlıklı hale getirilecek. MASKİ ekipleri, çalışmanın ardından 5 kilometrelik içme suyu hattını da modernize edecek. Altyapı yenileme işi bittikten sonra mahalleye kilit parke taş döşenecek. Gebeler Mahalle Muhtarı Beytullah Çelikkaya, mahallelerinde başlayan altyapı yenileme çalışması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Muhtar Çelikkaya, “Çalışmalardan çok memnunuz. Kanalizasyon hattımız 80’li yıllarda döşenmişti. İçme suyu hattımız da çok sıkıntı çıkarıyor. Kanalizasyon hattımızın tamamlanmasının ardından içme suyu hattımız da yenilenecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak” dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:36
  1. Söğüt
  2. Manisa
  3. Çal
  4. Kırka
  5. Cengiz Ergün
  6. Kırkağaç
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’daki Türkler günlerdir onu arıyordu… Acı haber geldi!
    1. Almanya’daki Türkler günlerdir onu..
    2. İsrail'e net mesaj: İzin vermeyeceğiz
    3. Bağcılarlılar için “piknik günleri”
    4. Açıkladılar! Manchester’in yıldızı..
    5. Turkcell’li yüzücüler Dünya arenasında
    6. Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Wattsu..
    7. Akıllı telefonun bu özelliği can..
    8. Bağcılar’da Üniversite Tercih..
    9. 15 Temmuz'un sembol fotoğrafını üç..
    10. Turkcell’liler denizlerde de 4.5G..
    11. Ümraniye’nin Cadde ve Sokakları Pırıl..
    12. Tercih döneminde Tercih Simülatörü..
    13. CHP’nin FETÖ imamı kim? FETÖ..
    14. Vali Demirtaş’ın Saimbeyli ve Feke..
    15. Burhaniye’de çevreciler, 3 günde 5 bin..
    16. TOBB’li girişimcilerden kanserle..
    17. Modifiye tutkunlarının ceza protestosu
    18. BEÜ’de Endoskopik Hipofiz Cerrahisi..
    19. Başkan Kılıç’tan 23 Temmuz mesajı
    20. Mardinli işadamından güvenlik..
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı