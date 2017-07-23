Kırkağaç’ta 7 milyon TL’lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, eski altyapılara neşter vurmak için hayata geçirdiği ‘101 Mahalle Projesi’nin ardından ‘154 Mahalle Projesi’ne başladı. Proje kapsamında, 7 milyon TL’lik yatırım ile Kırkağaç’ın Bostancı, Çaltıcak, Gebeler, Hamitli ve Söğütalan mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek. Gebeler Mahallesi’ne döşenecek 3 buçuk kilometrelik kanalizasyon hattıyla proje başladı. 40 yıl önce döşenmiş olan eski hat MASKİ’nin çalışması ile sağlıklı hale getirilecek. MASKİ ekipleri, çalışmanın ardından 5 kilometrelik içme suyu hattını da modernize edecek. Altyapı yenileme işi bittikten sonra mahalleye kilit parke taş döşenecek. Gebeler Mahalle Muhtarı Beytullah Çelikkaya, mahallelerinde başlayan altyapı yenileme çalışması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Muhtar Çelikkaya, “Çalışmalardan çok memnunuz. Kanalizasyon hattımız 80’li yıllarda döşenmişti. İçme suyu hattımız da çok sıkıntı çıkarıyor. Kanalizasyon hattımızın tamamlanmasının ardından içme suyu hattımız da yenilenecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak” dedi.