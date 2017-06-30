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''Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmüyoruz''

Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu, Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmediklerini söyledi.

30 Haziran 2017 Cuma 09:57
''Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmüyoruz''

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmediklerini belirterek, Tatar kültürü, gelenekleri ve varlığını korumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Strazburg’da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu çerçevesinde, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’ün serbest bırakılması ve Kırım’ın işgaline son verilmesi amacıyla bir konferans düzenlendi.

Kırım’da son dönemde yaşananlara dair kısa film gösterimiyle başlayan konferansın açılışında konuşan Kırımoğlu, “Kırım’da Tatarlara ait tüm varlık nedenleri yok edilerek yerine Rusya yerleştirildi. Tatarların evlerine işaret konuldu. İnsanlar Kırım’ı terk etmeye zorlandı. Cenevre Sözleşmesine göre yerli halk göçe zorlanamaz ve başka yerden insanlar getirilip buralara yerleştirilemez. Rusya şu an bu suçu işliyor.” dedi.

Rusya’nın sürekli olarak Kırım’ın kendi toprakları olduğunu tekrarladığını kaydeden Kırımoğlu, “Buna rağmen uluslararası kamuoyu ve kuruluşlar Kırım'ın işgal altında olduğunu kabul ediyor.” ifadelerini kullandı.

Sürgün ve soykırımdan sonra anavatanlarına yeniden kavuştuklarını kaydeden Kırımoğlu, “Biz Kırım’ı terk etmeyi düşünmüyoruz ve Kırım’da Tatar kültürü, gelenekleri ve varlığını devam ettirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buradan tüm dünyaya çağrımız da bu yöndedir.” şeklinde konuştu.

Muhabir: Ömer Aydın

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:57
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