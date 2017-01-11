Kırım'da Rus karşıtı afişler

Kırım'da dün gece kimliği belirsiz kişilerce Rusya tarafından işgal edilen Yalta şehrindeki binalara Rusya karşıtı afişler asıldı.

Yalta sakinleri afişlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak “Yalta’da gece saatlerinde böyle ilanlar yapıştırıldı” yorumu yaptı.

İlanda, siyah fonda kırmızı harflerle “Bırakın Kırımlılar Yaşasın” yazısına yer verildi. Ardından gelen “Hırsızlara Hapis” yazısı altında Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde Başkanı Sergey Aksyonov ve sözde Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov’un resimleri yerleştirildi. İlanın altında “Kırım’ın Halk Hareketi” diye yazıldı.





Daha önce Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Kerç şehrinin bir sakini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’e sözde Kırım yönetiminin nasıl servet yaptığını anlatmıştı. Kerç sakinin sosyal ağlarda paylaştığı videoda, Kırım’da proje gerçekleştirilmesi için Rusya tarafından ayrılan paraların sözde yönetim tarafından zimmetine geçirildiğini, Kremlin yönetimi için ise güzel bir görüntü oluşturulduğunu aktarmıştı. İsmini açıklamayan Kırım sakini, Rusya Devlet Başkanı ve Başbakanının talimatlarının Kırım’da yerine getirilmediğini ve bunun Putin ve Medvedev’e karşı şahsi saygısızlık olarak değerlendirilmesi gerektiği fikrini paylaşmıştı.