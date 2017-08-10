Kırım'da Müslüman dayanışması

Kırım'da siyasi tutukluların avukatları, eşleri ve akrabalarının katılımıyla Kırım sivil toplum örgütü 'Krımskaya Solidarnost' (Kırım Dayanışması) bir toplantı yaptı. Toplantı da, tutukluların avukatları, eşleri ve akrabaları birer konuşma yaptı ve dualar edildi.

Bilindiği üzere, Kırım'daki Müslümanların evlerinde devam eden arama ve tutuklama sırasında Kırım Tatar Müslümanları destek amacıyla, arama yapılan evlere toplanıyor. Ancak bu desteğe katılan “aktivistlere” Rusya mahkeme tarafından cezalar kesilmeye başlandı.

Yapılan “Kırım Dayanışması” toplantısında, bu cezaları ödemek için 10 nar ruble para toplama kararı verildi. Yani bu cezaları ödemek için her bir Kırımlı Müslümandan 10 ruble (0.6 TL) bağış olarak para toplanacak. Kırımlı Müslümanlan Aktivistlere Ruslar tarafından kesilen cezalar, toplanan bu bağışlardan ödenecek.

Hizb-ut Tahrir davası bahanesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) işgal edilen Kırım’da Müslümanlara karşı baskı uyguluyor. Terörizm şüphesi ve aşırıcılıkla mücadele bahanesiyle işgalci kolluk kuvvetleri evlere baskın, yasa dışı aramalar düzenliyor ve Kırımlı Müslümanları tutukluyor.