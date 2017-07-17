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Kırıkkanat 15 Temmuz'daki milyonları hazmedemedi!

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından yine Türkiye'deki vatansever vatandaşlara ağır hakarette bulundu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:50
Kırıkkanat 15 Temmuz'daki milyonları hazmedemedi!

Fransa'da yaşayan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat yine milleti aşağıladı. Daha önce Radikal gazetesinde köşe işgal ederken Türk milletine ağır hakaretlerde bulunmuş ve bunun sonucunda gazeteden kovulmuştu. Kırıkkanat Türkiye'de yaşamıyor ve en iyi yaptığı iş: Bu milletin vatansever ve dini bütün insanlarına hakaret etmek. 

Bu kez sosyal medya hesabından reetweet ettiği aşağılık görsele çok sayıda tepki geldi. 

MALTEPE MİTİNGİNDEKİ ÇÖPLÜK 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:50
  1. mine kırıkkanat
  2. Gazeteler Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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