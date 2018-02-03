Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı
Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.03 Şubat 2018 Cumartesi 11:32
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezi girişinde durdurulan takside D.Y. ve H.E'nin üzerinde 500 gram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucunun, merkeze bağlı Hacılar beldesinde yaşayan O.A'dan alındığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlının evinde narkotik köpeği "Ares"le yapılan aramada, tuğlaların arasına gizlenmiş 400 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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