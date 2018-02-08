Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Şehre uyuşturucu madde sokulacağına yönelik elde edilen bilgi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara yönünden şehre girmek üzereyken bir araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda araç içinde bir miktar eroin bulundu ve araç içerisinde bulunan D.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.Ş. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.