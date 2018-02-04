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Kırıkkale'de korkunç kaza: Yaralı askerler var!

Kırıkkale'de askeri araçla minibüsün çarpışması sonucu 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:14
Kırıkkale'de korkunç kaza: Yaralı askerler var!

Ali Han Öztürk idaresindeki 61 VR 628 plakalı minibüs, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta Uzman Çavuş Semih Küçükuslu'nun kullandığı 71 JAA 038 plakalı askeri minibüsle çarpıştı.

Öztürk ve Küçükuslu ile askeri araçta bulunan uzman çavuşlar Furkan Bayrak ve İbrahim Timuçin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:14
  1. Kırıkkale
  2. Ali Han Öztürk
  3. GÜNCEL Haberleri

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