Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeşten biri öldü.

21 Ocak 2018 Pazar 14:33
Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Merkeze bağlı Çullu Köyü'nde yaşayan Ali ve Yasemin Güleç çifti, kızları Esra (16) ile Emine Güleç'i yataklarında hareketsiz yatarken buldu.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlenen kardeşlerden zihinsel engelli olduğu öğrenilen Esra Güleç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emine Güleç ise Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:33
  1. iki kardeş
  2. karbonmonoksit gazı
  3. Kırıkkale
  4. zehirlendi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    1. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    2. Sarıeroğlu: KİT'lerde yeni istihdam..
    3. Barzani İran'da Ruhani ile görüştü
    4. Emine Erdoğan'dan Zeytin Dalı paylaşımı
    5. Brezilya'da sarılık alarmı
    6. Bingöl'de 34 köy yolu ulaşıma açıldı
    7. Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca..
    8. Fransa Afrin için BM'yi acil..
    9. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    10. Türk askeri köylünün yüzünü güldürdü
    11. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    12. Mustafa Destici'den ittifak sözleri:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    14. Adana'da kaçak sigara operasyonu: 8..
    15. Adıyaman'dan sınır kentlerine jandarma..
    16. O ülkeden BM'ye acil çağrı
    17. Halı saha maçında kalp krizi geçiren..
    18. 'Ordumuza başarılar diliyoruz,..
    19. Terör örgütü YPG'yi onlar da terk etti!
    20. İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var