Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeşten biri öldü.21 Ocak 2018 Pazar 14:33
Merkeze bağlı Çullu Köyü'nde yaşayan Ali ve Yasemin Güleç çifti, kızları Esra (16) ile Emine Güleç'i yataklarında hareketsiz yatarken buldu.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlenen kardeşlerden zihinsel engelli olduğu öğrenilen Esra Güleç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emine Güleç ise Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.