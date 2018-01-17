Kırıkkale'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

Keskin ilçesinin Çalış köyünde köy halkının namaz için camide bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı. Meydana gelen olayda anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.