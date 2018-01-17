Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırıkkale'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydan gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:08
Kırıkkale'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

Keskin ilçesinin Çalış köyünde köy halkının namaz için camide bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı. Meydana gelen olayda anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik
    1. Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik
    2. Suriye'de Amerikan yalanlarında yolun..
    3. BES’ten kaçışı önleme adımı
    4. Kırıkkale'de cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
    5. İstanbul'da pidecide oturan..
    6. Trabzon’daki kazada şok iddia! Yanlış..
    7. Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk..
    8. Bakandan cam filmi açıklaması
    9. Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor
    10. Hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve..
    11. Ülke genelinde yayılınca geniş çaplı..
    12. Üç koldan kuşatıldı
    13. Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    14. Maliye İpek’in emrinde mi?
    15. Rumlar Akdeniz’de çizgiyi aşıyor
    16. Hint ırkçısı Modi hac yardımını kesti
    17. Afrin'e yerleştirildi! Amerika'dan..
    18. Suna’ya verilen haksız cezayı kabul..
    19. İsrail-Suudi dostluk rayı
    20. Demirtaş'a ne zaman sıra gelecek?
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı