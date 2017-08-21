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“Kırıkkale organik tarımda marka olacak”

Kırıkkale Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, hedeflerinin Kırıkkale’yi organik tarımda marka yapmak olduğunu dile getirdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:31
“Kırıkkale organik tarımda marka olacak”

Kırıkkale’de iyi tarım ve organik tarımı geliştirmek, tarladan sofraya güvenilir, sağlıklı gıda sunabilmek için başlatılan proje çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamalarına geçiş yapan çiftçilere ihtiyaç duyacağı donanımlar düzenlenen törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

Düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, “İlimizde iyi tarım uygulamaları ile başlayan ve nihai hedefi organik tarıma geçiş olan bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Bilinçli üretici, sağlıklı ve doğru yetiştirme ile tüketicimize daha sağlıklı, daha güvenli gıda sunmak hedefine doğru ilerliyoruz. Kırıkkale’yi bir organik tarım merkezi haline getirerek markalaştırmak gibi bir hedefimiz ve bu hedefe emin adımlarla ilerleyecek enerjimiz var” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:31
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