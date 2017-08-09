Kırıkkale Fen Lisesi başarıya doymuyor

2017 LYS yerleştirme sonuçlarına göre Kırıkkale matematik fen alanı il birincisi ve Kırıkkale Fen Lisesi öğrencisi Muhammed Yusuf Baykal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini, Türkçe matematik alanı Kırıkkale İl birincisi Seda Eliri ise Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini tam burslu olarak okumaya hak kazandı.

Kırıkkale Fen Lisesi öğrencilerinden Kutay Aytekin Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini, Yasin Sağlam ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğini, Sümeyye Akdoğan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini, Elif Betül Uysak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak lisenin başarısını perçinledi.

Elde edilen başarılı sonuçlara dair açıklamalarda bulunan Kırıkkale Fen Lisesi Müdürü Nusret Kılıç, “Yerleştirme sonuçlarına göre Kırıkkale Fen Lisesi bir kez daha rüştünü ispat etmiş oldu. Henüz kesin olmayan LYS yerleştirme sonuçlarına göre Kırıkkale Fen Lisesinden 40’a yakın öğrenci tıp fakültelerine, 30’a yakın öğrenci mühendislik fakültelerine, 20’ye yakın öğrenci diş hekimliği fakültelerine, 20’ye yakın öğrenci de hukuk fakültelerine yerleşti. Kırıkkale Fen Lisesi gösterdiği bu başarı ile bir kez daha başarının tesadüf olmadığını ortaya koydu. LYS yerleştirme sonuçları bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu yerleştirme sonuçlarına göre okulumuz Kırıkkale Fen Lisesi yine istisnasız 1 numaradır. Bu başarının tesadüf olmadığı bir gerçektir. Bu başarıda emeği olan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yürekten bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Kılıç açıklamaları sonrası LYS yerleştirme sonuçlarına göre başarı kazanmış Fen Lisesi öğrencilerine plaketler sundu ve gelecek hayatlarında öğrencilere başarılar diledi.