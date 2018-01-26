Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırıkhan'a 2 roket atıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca atılan 2 roket düştü.

26 Ocak 2018 Cuma 21:42
Kırıkhan'a 2 roket atıldı

Edinilen ilk bilgilere göre, Yalankoz Mahallesi yakınlarına terör örgütü PKK/PYD tarafından iki adet roket atıldı. Tarlaya düştüğü belirtilen roketlerden birinin parçaları bazı evlere isabet ederek zarar verdi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 21:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'de eski ABD Özel Kuvvetler askeri öldürüldü
    1. Afrin'de eski ABD Özel Kuvvetler..
    2. Kırıkhan'a 2 roket atıldı
    3. Siyonistler, Filistinlilerin..
    4. Sağlık Bakanlığından Türk Tabipleri..
    5. Samsunspor kayyuma devredildi
    6. Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert..
    7. 'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı
    8. Macaristan Başbakanı'nın büyük..
    9. Bu insanlara dikkat! İşte münafıkların..
    10. Kızıl şeytan konuştu: Facebook ve..
    11. ABD sivilleri bombalıyor!
    12. Cuma günü neden 2 ezan okunur?
    13. Rus uzmanlar: Rusya askerlerini çekti..
    14. Rusya’nın amacı Avrupa'da kaos çıkarmak
    15. Açık açık söylediler: "Rusya..
    16. Hakkari'de 12 kişi mahsur kaldı...
    17. Güney Kıbrıs'ta 2 gün sonra büyük gün
    18. İşte ABD'nin geleceği: Yalnız Kovboy
    19. Taiz operasyonu başladı
    20. Mart ayında bir araya geliyorlar
    'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti ama...
    'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti ama...
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı