Kırıkhan'a 2 roket atıldı

Edinilen ilk bilgilere göre, Yalankoz Mahallesi yakınlarına terör örgütü PKK/PYD tarafından iki adet roket atıldı. Tarlaya düştüğü belirtilen roketlerden birinin parçaları bazı evlere isabet ederek zarar verdi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.