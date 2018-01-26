Kırıkhan'a 2 roket atıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca atılan 2 roket düştü.26 Ocak 2018 Cuma 21:42
Edinilen ilk bilgilere göre, Yalankoz Mahallesi yakınlarına terör örgütü PKK/PYD tarafından iki adet roket atıldı. Tarlaya düştüğü belirtilen roketlerden birinin parçaları bazı evlere isabet ederek zarar verdi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.