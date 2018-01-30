Ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan ani kazalar yaşandığında tesadüf olanın ölüm değil de yaşamak olduğu gerçeğini hatırlarım hep. Yaşamak, başlı başına bir risk aslında. Beklenmeyen kazalar neticesinde ortaya çıkan sağlık problemleri, ilk müdahalenin önemini bir kez daha vurguluyor.

Özellikle kemik kırıkları, doğru teşhis ve tedavi uygulanmadığında tahmininizden çok daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. İnsan, öncelikle kendinin doktoru olabilmeli.

Kaza anında ortaya çıkan semptomları iyi okumak, etrafta bulunan iyi niyetli insanların yaptığı yanlış müdahaleleri önlemede son derece önemli bir faktör. Genel olarak bize bir şey olmayacağına inanan bir toplumuz.

Kaza anlarında, birazdan geçer düşüncesi ile müdahalenin geciktirilmesi, tedaviyi zorlaştıran en önemli sebeplerden biri. Peki kırık nasıl anlaşılır ? Benzer semptomlar gösteren burkulma ve incinme durumlarını kırıklardan ayırmak aslında çok basit.

Kırıldığını nasıl anlarsınız?

- Öncelikle duyduğunuz seslere dikkat edin! Kemikler kırıldığında, olay anında dahi duyabileceğiniz bir çıtırtı sesi ortaya çıkar.

- Söz konusu bölge aniden ve ciddi oranda şişmeye başlar.

- Kırığın yaşandığı bölge, kırmızı-mor ya da siyah-mavi renk alarak çürük görüntüsü oluşur.

- Söz konusu bölgeye dokunmak çok güçtür. Eğer bir kırıkla karşı karşıyaysanız, son derece hassas bir temas bile hastaya ciddi acı verir.

- Kırılan kemiğin içeriden baskı yaparak cilt üzerinde oluşturduğu kabartı, çıplak gözle görülebilecek bir hal alır.

- Kemiğin kırıldığı bölgede eğrilikler meydana gelir ve kırığın oluştuğu yerde çukur oluşur. Çukurdan sonra meydana gelen kabarıklık, şişlikten farklı bir görünüme sahiptir ve kolayca ayırt edilebilir.

- Bacakta meydana gelen kırıklarda, bacağa yüklenmek son derece zordur ve kırık şüphesi varsa kesinlikle uzman yardımı gelene kadar ayağa kalkmamak gerekir.

Neler yapılmalı?

Uzman yardımı ulaşana kadar yapılması gereken ilk şey, kanama var ise onu durdurmaktır. Bunun için ulaşabildiğiniz temiz bir bez ya da benzer bir şeyle kanamanın olduğu yerin biraz üstünden bölgeyi sıkıca bağlayın.



Kırık şüphesi varsa bölgeyi kıpırdatmamaya özen gösterin. Bulabildiğiniz bir tahta parçası ya da benzer düz bir plakayı dikkatlice kırığın oluştuğu bölgenin altına (bacak veya kol gibi bölgelerde uzvu sabitlemek için çok önemlidir) yerleştirin ve hareket etmesini engelleyin.

Kırığın oluştuğu bölgeye buz kompresi uygulayın. Her iki-üç saatte bir 15'er dakika uygulayacağınız kompres; hem acıyı hem de morluk ve şişlik oluşumunu yavaşlatır. (Kadınvekadın.net)