“Kırık ayaklar aşka engel olamadı”

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki Hamide Kurt, 9 yaşında mahallede oyun oynarken talihsiz bir kaza sonucu belden aşağısı sakat kaldı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Ancak o tekerlekli sandalyeyi engel görmeyip hayata dört elle sarıldı.

Yürüme yetisini kaybeden Hamide, sosyalleşmek ve bir meslek sahibi olmak için Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’na kayıt oldu. Tiyatro ve Kuaförlük kursunda eğitim alan Hamide, bir süre sonra atletizme merak sardı. Tekerlekli sandalye atletizmine başlayan Hamide, kısa sürede başarı basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmaya başladı. 2008 yılında bu sporda Türkiye Şampiyonu olunca milli takıma seçildi. Tekerlekli sandalye yarışlarında (WheelChair Runner) ulusal ve uluslararası birçok madalya aldı. 52 yıllık Paralimpik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden ilk bayan engelli atlet unvanını aldı.

“İnternette başlayan tanışıklık, önce arkadaşlık sonra da ilişkiye dönüştü”

Her katıldığı yarışmalarda dereceler ve madalyalar peş peşe geldi. Hollanda’da düzenlenen Bedensel Engeliler Atletizm Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Hamide, Londra’daki Dünya Para-Atletizm Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü, Katar’daki Bedensel Engelliler Atletizm Dünya Şampiyonası’nda dünya 2’ncisi oldu.

Bugüne kadar yarışmalardan özel hayatına zaman ayırmaya fırsat bulamayan Hamide, önceki gün Nevzat Doğangün’le nişanlanarak evliliğe ilk adımı attı. Eski bir jokey olan 29 yaşındaki Nevzat Doğangün, 2011 yılında attan düşüp ayağını kırınca jokeyliği bırakıp yarışlardan da çekilmek zorunda kaldı. Hamide ve Nevzat’ın tanışıklığı 5 yıl öncesine dayanıyor. Nevzat’ın internette bir arkadaşının listesinde gördüğü ve etkilendiği Hamide’ye mesaj atmasıyla başlayan arkadaşlık sonra ilişkiye dönüştü ve bugünlere gelindi.

“Şampiyonluk mu yoksa evliliğe ilk adım atmak mı? Hangisi daha heyecan verici?

Çift nişanın dış mekan fotoğraf çekimleri için Veliefendi Hipodromu’nu seçti. İkili, haralarda ve hipodromda atlarla beraber fotoğraflar çekildi. Arabada evlilik teklifi aldığını söyleyen Hamide, Nisan ayında düğün yapmayı düşündüklerini söyledi.

Mutlulukları gözlerinden okunan engelli şampiyon Hamide duygularını şu şekilde dile getirdi: “Ortak arkadaşımın listesinde görüp bana mesaj yolladı. İlk günler evlilik düşünmüyordum aklımdan bile geçmiyordu. Ancak zamanla beni ikna etti ve bana güven verdi. Sonuçta da bu aşamaya geldik. Katıldığım turnuvaları televizyondan canlı yayınlardan takip ediyor. Yarışmaya çıkmadan önce attığı mesajlarla bana hep destek veriyordu. Başarılarımda onun da çok büyük katkısı var”

“Şampiyonluk mu yoksa evliliğe ilk adım mı? Hangisi daha heyecan verici oldu?” Sorusuna Hamide, “İkisi de çok farklı duygular. Yarışmada bayrağım için mücadele ettiğim için ayrı duygular yaşıyorum. Burada da kendi özel hayatım olduğu için çok başka duygular içine giriyorum” şeklinde cevap verdi.