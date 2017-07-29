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Kırgızistan’dan TİKA’ya ödül

Başbakan Soroonbay Ceenbekov, TİKA Bişkek Program Koodirnatörü Evren Rutbil’e, ülkeye hizmetlerinden dolayı hükümet onur nişanı verdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:55
Kırgızistan’dan TİKA’ya ödül

Kırgızistan, çalışmalarından dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koodirnatörü Evren Rutbil'i ödüllendirdi.

Başbakan Soroonbay Ceenbekov, Kırgızistan’da görevi sona eren Rutbil’i Başbakanlık'taki makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar İsakov’un da hazır bulunduğu görüşmede Ceenbekov, Kırgızistan'a katkılarından dolayı Rutbil'e teşekkür etti.

Başbakan Ceenbekov, ülkede sosyal, ekonomi, sağlık, eğitim, spor ve altyapı gibi birçok alanda hizmetlerde bulunan TİKA Koordinatörü Rutbil'e hükümet onur nişanı ve sertifikasını takdim etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:55
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