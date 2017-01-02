Kırgızistan'dan Reina saldırıganı ile ilgili açıklama

Rus basınına konuşan Kulukeyeva şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında gerçekleşen terör saldırısıyla bir vatandaşımızın bağlantılı olup olmadığı konusunu araştırıyoruz. Basında konuyla ilgili yer alan bilgilerin incelenmesi için İstanbul'daki konsolosumuza talimat verdik."

‘BİLGİLER GÜVENİLİR DEĞİL, YİNE DE ARAŞTIRIYORUZ'

Kulukeyeva, basında yer alan bilgilerin güvenilir olmadığını da savunarak, "Bir Kırgızistan vatandaşının bu olayla bağlantılı olması ihtimali düşük. İlk belirlemelere göre bunlar güvenilir bilgiler değil, ama yine de araştırıyoruz. Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türk yetkililer ve güvenlik güçleriyle sürekli temas halinde. Bilgileri araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Basında Reina saldırganına ilişkin yapılan ilk incelemelerde görüntülerde yer alan saldırganın Kırgız veya Özbek olabileceği ifade ediliyor.