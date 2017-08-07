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Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov Türkiye yolcusu

Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov, Türkiye’ye gelerek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 19:58
Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov Türkiye yolcusu

Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov, 8-9 Ağustos'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ceenbekov, ziyaret kapsamında, Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'da bir araya gelecek.

Görüşmede dost ve kardeş iki ülke ilişkilerinin çeşitli yönleri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Ceenbekov ayrıca İstanbul'da inşa edilen Manas Heykeli'nin açılışı vesilesiyle düzenlenecek törene de iştirak edecek.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 19:58
  1. Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov
  2. Binali Yıldırım
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