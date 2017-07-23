Kırgızistan’da Türkiye rüzgarı

Fatma Gülşen Koçak - Kırgız halkının Kırgız basınının yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen Türk Filmleri haftası kapsamında Türkiye'den beş filmin Kırgızlarla buluştuğunu belirterek, "Bu sanat eserleri, Türkiye ve Kırgızistan kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacaktır" diye konuştu. Topçu, Türkiye'nin ve halkının, Kırgızistan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Kırgızistan’da Türkiye rüzgarının esmesine vesile olan Yalçın Topçu galada önemli kültürel meselelerin altını çizdi. Topçu sanatın önemine değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’Siyasî sınırlar; kardeşliğimizi, fikir sanat kültür alanındaki işbirliğimizi, dünyanın iyiliği için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi sınırlayamaz.

Bizim sınırların sınırlayamayacağı kadar büyük ve güçlü bir medeniyetimiz var. Reel politikanın âna göre değişen bakış açısıyla meseleleri farklılık arz eden bir şekilde görmek ve yorumlamak aramızda duvarlar oluşturmayı zaruri kılamaz.

Biz aramızda oluşabilecek bütün suni duvarları, sinema ile, kültür ile, sanat ile aşabileceğimizi göstermek için buradayız. Sizlerin misafiriniz olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu kadim yurtta gerçekleştireceğimiz nice ortak kültürel faaliyete, Kırgızistan Türk Filmleri Haftası’nın öncülük etmesini arzu etmekteyiz.

Sanatın geçmişten bugüne uzanan köprü olma vazifesi vardır. Fizikî olarak ne kadar uzakta olunursa olunsun, sanatın oluşturduğu anlamlı köprü uzakları buluşturur, hasret çekenleri kavuşturur.

KARDEŞLİK EMEK İSTER

Biz bu muhteşem faaliyetin benzerinin Kırgız Filmleri Haftası olarak Türkiye’mizde gerçekleşmesini arzu etmekteyiz ve bütün içtenliğimizle sizi davet ediyoruz. Sanatçılarımız birbiriyle tanışmalı, yönetmenlerimiz birbiriyle kaynaşmalı, yapımcılarımız ortak yapımlara imza atmalıdır. Kardeşlik köprüleri ancak bu şekilde güçlenir ve geleceğe kalır. Dünya çapında büyük yazarımız merhum Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan “Selvi Boylum Al Yazmalım” isimli harika filmde gönüllerimizi titreten o cümlede ne deniyordu: “Sevgi Emek İster.” Evet, sevgi emek ister, kardeşlik emek ister, sanat emek ister.

Bizim buradaki varlığımız da, bir anlamda sarf edilen yoğun emeğin sonucudur. Türkiye’nin en çalışkana sivil toplum kuruluşlarından olan Yerli Düşünce Derneğimizin günler, haftalar, aylar süren üstün gayretleri ve yoğun emekleri sonucu buradayız, sizlerin huzurundayız.

Şüphesiz bu çabaların, olağanüstü emeklerin semeresini onlarca yıl sonra daha iyi göreceğiz. Çünkü sanatsal bir yatırımın sonucu uzun yıllar sonraya kalabilir. Fakat şu hususu özelikle belirtmek isterim ki sanatla yaptığınız bütün üretimler sadece bugünü değil yarınları da besler. Gelecek nesiller üzerinde önemli bir aşk ve heyecan bırakır.’’

MANAS ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜ VAZİFESİ YÜRÜTÜYOR

Açılışın ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne geçen Yalçın Topçu ve heyeti rektör Prof. Dr. Sabahattin Balcı ile bir araya geldi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin bölgesinin en iyi eğitim kurumlarından biri olduğunu belirten Topçu “Manas Üniversitesi gibi sembol kurumlar iki önemli temel üzerine kurulur. Birinci temeli; yüzyıllardır üretemediğimiz bilim ve teknolojiyi tekrar yerli ve milli dairenin içine taşımalarıdır. İkinci temeli ise gidemeye gelemeye uzak kaldığımız öz kardeşlerimizle vuslatımıza köprü vazifesi görmeleridir. Bilim ve teknolojiyi kendi kurumlarımızda yeniden üretmeye başlayarak maddi ve manevi açıdan batmaya doğru giden Batı’nın üzerine medeniyetimizi doğudan bir güneş gibi doğuracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

ATA BEYİT ZİYARETİ

Üniversitenin ardından Kırgızistan’ın yakın tarihteki en elim hadislerinin müzeleştirilip gelecek nesillere aktarıldığı “Ata-Beyit”i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı “uzun yıllar uzak kalmış olmamız bizim öz kardeş olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Kurtuluş Savaşı’nda 6000 km yolu at sırtında geçip Anadolu’ya yardıma gelen 2000 Kırgız atlısını bilmemiz gerektiği gibi burada yaşanan acılar tüm Türk-İslam medeniyeti tarafından bilinmeli ve birlik-beraberlikle ilgili dersler çıkarılmalıdır. Bir arada ” dedi.

Ata-Beyit’te anıtlaştırılan ve mezarları bulunan değerlere değinen Topçu “burada metfun bulunan bozkırın bilgesi Cengiz Aytmatov’a, 1916’da Çarlık rejiminin katlettiği 400.000 Kırgız’a, 1938’de Stalin zulmünün kurşuna dizdirip tuğla fabrikasında naaşlarını yakarak alçakça katlettiği, aralarında Cengiz Aytmatov’un babası Törekul Aytmatov’un da bulunduğu 138 Kırgız aydınına, 2010 devriminde dışarıdan ateşlenen kardeş kavgasında hayatını kaybeden yüzlerce cana Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

TİKA UÇBEYİ GİBİ ÇALIŞIYOR

TİKA Bişkek Koordinatörlüğü’nü TİKA tarafından yaptırılmakta olan "Kırgız-Türk Dostluğu Bişkek Hastanesi" ziyaret eden Topçu TİKA’nın uçbeyi vazifesi gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Her alanda yerli ve milli duruş şarttır. Yerli ve milli duruş sergilemeyen toplumlar ise dünya medeniyet düzleminde yok olmaya mahkûmdur. Allah’a hamdolsun ki; Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerlilik ve milliliğe doğru emin adımlarla koşmaktadır. Türkiye yerlilik ve millîlik konusunda da bir örnek olduğu Kırgızistan’a da gerekli desteği bağlamda gerek Türk Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği ile gerekse TİKA aracılığı ile göstermektedir.”

Topçu ziyaretlerine Türkiye Büyükelçiliği Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Ortasyanın en büyükcamisi başta olmak üzere seri ziyaretlerde bulunarak Türkiye’nin selamını ve desteğinin sonuna kadar yanlarında olduğunu ifade etti.

YOĞUN KATILIM

Kırgızistan Türk Filmleri Haftası açılış etkinliklerine Kırgızistan Kültür Bakanı Tügolbay Kazakov, Kırgızistan ve Türkiye Büyükelçileri ile, Sinema Telif Hakları Genel Müdürü Enver Aslan, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov ile kızı Şirin Aytmatov AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Evren Rutbil, Türkiye’den oyuncular ve yönetmenlerle yapımcılar da katıldı.