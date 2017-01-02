Kırgızistan: İddiaları araştırıyoruz

Kırgızistan Dışişleri, Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırıldığını açıkladı.

Kırgızistan: İddiaları araştırıyoruz
Eklenme: 02 Ocak 2017, 16:25
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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki iddiaların araştırıldığını açıkladı.

Interfax'da yer alan habere göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aiymkan Kulukeyeva, "İstanbul'daki konsolosluğumuza, basında çıkan bu haberi kontrol etmeleri için talimat verdik" dedi.

Kulukeyeva, "İlk bilgiler, bunun şüpheli bir enformasyon olduğuna işaret ediyor. Ancak yine de kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.



 
EtiketlerİstanbulKırgızistanDışişleri BakanlığıKuluOrtaköy
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