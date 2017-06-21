Atambayev adeta Rusya'ya bağlılık bildirdi

Moskova’ya resmi bir ziyarette bulunan Atambayev, ülkesindeki seçimlere aylar kaldığını hatırlatarak “Başkan olarak görev yapmam için tam olarak birkaç ay kaldı. Ancak Kırgızistan’ın benim girdiğim yoldan geri dönmeyeceğine eminim. Başkanlığım dönemindeki en önemli başarılarım arasında Rusya ile ilişkilerimizi her zaman olması gerektiği yeni bir seviyeye, stratejik, kardeşçe, dostça bir seviyeye taşımak yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Atambayev, Rusya ile Kırgızistan’ın her zaman birlikte olması ve atalarının yaptıklarını devam ettirmesi gerektiğini de vurguladı.

‘TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ’

Atambayev’in ziyareti kapsamında iki ülke arasında müttefikliği ve işbirliğini arttırmaya yönelik bir deklarasyon yayınlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Atambayev’in imzaladığı deklarasyonda “Taraflar terör, terörün finanse edilmesi, her türlü aşırıcılığın oluşumu, sınırıaşan organize suçlar ve yolsuzlukla mücadelede işbirliğini geliştirecek” ifadeleri yer aldı.