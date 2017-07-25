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Kırgız lider, ABD'nin Orta Asya'daki oyununu deşifre etti

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, Bişkek’teki Manas uluslararası havalimanına ABD askeri üssünün yerleşmesi yüzünden füze saldırısı tehdidi aldıklarını belirtti.

25 Temmuz 2017 Salı 11:31
Kırgız lider, ABD'nin Orta Asya'daki oyununu deşifre etti

Issık Gölü kıyısındaki Çolpon Ata şehrinde gazetecilerle buluşan Atambayev, 2011'de Manas uluslararası havalimanına yerleştirilen ve 2014'te çıkarılan ABD askeri üssüyle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

Atambayev, "Rusya ve Çin'in sakin ve barışçıl Kırgızistan'a ihtiyaç var. Ama bazı ülkeler farklı şeyler peşinde. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın demokratlar döneminde yürüttüğü politikaya yönelik kesinlikle sıcak duygular beslemiyorum. 2014'te, bazı ülkeler, eğer gerekirse, ABD uçaklarını füzeyle vuracaklarını ve insanlarımızın zarar göreceğini açık biçimde dile getirdi" dedi.

ABD'yi bölge ülkelerinin iç işlerine karışmakla suçlayan Atambayev, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un su yüzünden Orta Asya'da savaş çıkabileceği yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Bu açıklamanın hemen ardından Amerikalılar Özbekistan'a her biri 1 milyon dolardan 328 zırhlı araç sattı. İşte onların demokrasinin bedeli. Onlar, iki kardeş halk Kırgız ve Özbekleri birbirine düşürmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 11:31
  1. Çolpon Ata
  2. Atambayev
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş1 sa önce
    vay be bunada şükür günaydın yenimi uyanıyorsunuz .............
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