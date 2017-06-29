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Kırdığı bilekliğin fiyatını öğrenince bayıldı!

Çin'de girdiği mağazada çok değerli bir bilekliği elinden düşürerek kıran kadın, bilekliğin fiyatının 300 bin yen (155 bin TL) olduğunu duyunca baygınlık geçirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 21:17
Kırdığı bilekliğin fiyatını öğrenince bayıldı!

Çin'de bir turist, girdiği mağazada yeşim taşından çok değerli bir bilekliği elinden düşürerek kırdı. Turist kadın, ilk başta değersiz sandığı ancak yanlışlıkla kırdığı bilekliğin değerinin 300 bin yen (155 bin TL) değerinde olduğunu öğrenince kendinden geçti.

BİLEKLİK İKİYE AYRILDI

Rus Sputnik haber ajansının haberine göre, Çin'in güney batısında yer alan Yunnan eyaletindeki Ruili City'yi ziyaret eden bir turist, girdiği dükkanda eline aldığı bilekliği denemek istedi. Bu esnada bileklik yere düştü ve ikiye ayrıldı. Bunun üzerine kırdığı bilekliğin fiyatını soran kadın, bilekliğin değerinin 300 bin yen (155 bin TL) öğrendikten sonra yere yıkıldı.

BAĞIMSIZ BİR UZMANA DANIŞILDI

Tanıkların anlatımına göre, kırılan bilekliğe karşılık 70 bin yen (36.160 TL) ödemeyi önerdiği halde dükkan sahibini bu teklifi kabule yanaşmadı. Bunun ardından bağımsız bir uzmana danışıldı ve bilekliğin ederini 180 bin yen (93 bin TL) olarak belirledi. Aile bu meblağı ödemeyi kabul etti.

Çin'de kıymetli taş olarak görülen yeşimtaşı, Çin kültüründe sağlıklı ve uzun yaşamı simgeliyor.

İşte talihsiz kadının bayılmasına neden olan olan o bileklik:

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 21:17
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