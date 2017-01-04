Kirby'den Putin'e 'akıllı' mesajı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesi yönündeki yaptırımına aynı şekilde yanıt vermemesini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rus liderin akıllı olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmadığını söyledi.

MSNBC'ye konuşan Kirby, ABD Dışişleri'nin Putin'in ‘ABD'li diplomatları sınır dışı etmeme' kararıyla ilgili yorum yapamayacağını belirtip "Hiç kimsenin Putin'in akıllı olduğundan şüphesi yok. Yani demek istediğim, Putin'in akıllı olduğu biliniyor" dedi.

Kirby, ABD Başkanı Barack Obama'nın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının doğru olduğuna inandığını da kaydetti. Beyaz Saray'ın Rusya'nın 8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kremlin'e 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini açıklamıştı.