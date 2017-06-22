Kiraz ve vişnenin faydaları

Severek tükettiğimiz kiraz ve vişne yaz mevsiminin en lezzetli meyvelerindendir. Ülkemizde birçok çeşidi bulunan bu iki meyvenin lezzetinin yanı sıra sağlık için de sayısız faydaları bulunmaktadır. Diyet lifi, potasyum, protein ve A ve C vitaminleri bakımından zengin olan meyveler aynı zamanda bakır, manganez, magnezyum, demir, kalsiyum, fosfor ve çinko içerir. İşte bu zengin bileşiği sayesinde kirazın ve vişnenin sağlığa faydaları ( Bu faydalardan yararlanmak için kiraz ve vişne suyu da içebilirsiniz, aynı etkiyi gösterecektir.)

Kalp Sağlığınızı Korur

Kiraz ve vişne kanda bulunan toksin ve yağ gibi zararlı maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırarak kanın temizlenmesini sağlar. Bu sayede damar ve kalp hastalıklarını önler, mevcut kalp damar hastalıklarına şifa olur. Ayrıca vişne ve kirazın içerisinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncı düzenlenirken yüksek tansiyon riskini de azaltırsınız. 2012 tarihinde Michigan Health System Üniversitesi tarafından yayımlanan bir makalede vişne tüketiminin kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile neredeyse aynı etkiyi sağladığı ve inme riskini önemli ölçüde düşürdüğü tespit edilmiştir.

Doğal Ağrı Kesicidirler

Kiraz ve vişne anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliklere sahip yüksek düzeyde flavonoidler ve antosiyaninler içerirler. Bu sayede doğal ağrı kesici vazifesi görürler. Antioksidan etki sağlayarak kanın akışkanlığını arttır ve kandaki ürik asidi azaltırlar. Bu sayede ağrıların oluş sebebinin de önlenmesine yardımcı olduğu gibi ödem ve iltihabın atılmasını da sağlarlar. Bunun için ağrı dönemlerinizde 1 kase kiraz yemek veya bir bardak vişne suyu içmek ağrılarınızın giderilmesinde hızlı bir çözüm sunar.

Göbek Yağlarını Yakar, Göbek Eritir

Fit bir vücuda sahip olmak için uğraşanlar bilir ki en zor yağ yakılan bölge göbek çevresidir. Kirazda ve vişnede bol bulunan antosiyanin isimli bir madde sayesinde göbek yağ yakımı kolaylaşırken yağ birikiminin de önüne geçilir. Kiraz; tiamin, riboflavin ve B6 vitamini gibi birçok B-vitamini içerirler; bu da metabolizmanızı hızlandırarak yediklerinizin enerjiye dönüştürülmesini hızlandırır.

Uyku Kalitesini Arttırır

Kiraz ve vişne melatonin yani uyku verici maddes kaynağı olması sayesinde rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur. “Avrupa Journal of Nutrition”' tıp degisinde 2012 tarihinde yayınlanan bir araştırmaya göre düzenli olarak bu meyvelerin tüketilmesi uyku bozukluklarının giderilmesinde yardımcı olduğu bilgisi yayımlanmıştır. Yeterli saat uyuduğunuz halde uykunuzu alamıyorsanız veya geceleri uyku tutmuyorsa; bir hafta boyunca her akşam bir kâse kiraz yiyebilir veya yatmadan 1 bardak vişne suyu içebilirsiniz.

Kas Ağrılarına İyi Gelir

Kiraz ve vişne özellikle aktif spora yeni başlayanlarda veya yaşlılarda oluşan kas ağrılarında etkili bir ağrı kesici vazifesi görür. Doğal kan sulandırıcı olma özelliği sayesinde kanda aspirinin verdiği etkiyi sağlayarak kanın kılcal damarlara kadar daha rahat akışını sağlar. Bu sayede kas ağrıları, kramplar ve kas tutulmalarını düzeltici etki sağlar. Yoğun fiziksel aktiviteler, egzersiz ve sporlardan sonra kiraz yemeniz sizi bunlara bağlı oluşacak ağrılardan kurtarır.

Gut Ataklarını Azaltır

Kiraz ve vişne antioksidan etkisiyle vücuttaki toksinleri, ödem ve iltihabı atarak gut ataklarını azaltır. Amerikan Romatoloji Kolejinin 2012 yılı yayımlamış olduğu Arthritis & Rheumatism dergisinde; iki gün boyunca vişne tüketen gut hastalarının gut atak riski, meyve yemeyenlere göre yüzde 35 daha düşük olduğunu bildirmiştir. Aynı çalışmaya göre; vişnenin ürik asit düşürücü ilaçlar ile beraber alınması durumunda gut ataklarının yüzde 75 daha düşük olduğu da iddia edilmiştir.

Hafızayı Güçlendirir

Kiraz ve vişne, hazır gıdalar, sigara veya hava kirliliğine bağlı vücutta oluşan toksinleri ve serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırarak beyne giden kanın daha kaliteli olmasını sağlar. Bu sayede beyin fonksiyonlarını düzenler ve beynin öğrenme & hatırlama işlevini arttırır. Ayrıca Alzheimer ve Parkinson gibi yaşla ilgili bilişsel bozukluklara karşı koruma sağlarlar. 2015 tarihinde Avrupa Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre; 12 hafta boyunca düzenli olarak tüketilen vişne suyunun yaşlılarda görülen bilişsel, zihinsel sorunlarda düzelme eğilimi sağlamıştır.

Yaşlanma Sürecini Yavaşlatır

Kiraz ve vişne antioksidan etkisi ile vücuttan zararlı atıkların atılmasını sağlayarak, hücrelerin kendini yenilemesinde oluşacak sorunları engellerler. Bu sayede hücreler daha uzun yıllar boyunca sağlıklı olarak yenilenirler. Bu da bize yaş alsak bile daha genç bir görünüm sağlar, yaşlı görünmemizi engeller. Birbirinden farklı 17 antioksidanı bünyesinde barındıran bu güzel meyvelerden mevsiminde her gün bir kâse yemeği veya 1 bardak olarak tüketmeyi adet haline getirmeliyiz.

Kan Şekerini Düşürür

Şeker hastalarının meyveleri de kontrollü tüketmesi gerekmektedir. Bu yüzden diyabet hastalarının meyve ihtiyacı için vişne yemek ideal bir yöntemdir. Vişne şekeri yükseltici değil düşürücü etki sağlar. Kiraz tüketmek te diğer meyvelere oranla daha güvenlidir. 2008 tarihinde Beslenme ve Gıda Bilimlerinde yayınlanan bir araştırmaya göre günde 40 gr vişne suyu tüketen kadınların tip2 diyabete bağlı oluşan şekeri düzenlediği ve kilo verdikleri açıklanmıştır. Bunun için her gün yarım bardak vişne suyu içmeniz bile yeterli olmaktadır.

Kanseri Önlerler

Kiraz ve vişne antosiyanin ve kersetin içermesi sayesinde doğal antioksidan etki sağlayarak kanser oluşumunu engeller. Hücrelerin kontrol dışı büyümelerini önler. Ayrıca, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek çok sayıda fitokimyasal ve besleyici madde içerirler. Ayrıca yüksek lif oranları vücut yağlanmalarının önüne geçer. Bu da kiloya bağlı kanser türlerini önlemede etkindir. “Cancer Letters” isimli tıp dergisinde 2003 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre; vişne suyu farelerdeki tümör gelişimini engellemiş aynı zamanda insanlarda görülen kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını da önlemiştir.

Kiraz Ve Vişnenin Zararları

Yüksek lif içerdiklerinden fazla miktarda tüketilmeleri gaz, ishal gibi sindirim bozukluklarına neden olabilir. Alerjiye neden olabilirler. Çok fazla tüketilmesi obezite riskini artırır. Kiraz ve vişne üzerine su içilmemesi tavsiye edilir. (karın ağrısı ve şişkinlik yapabilir)

Kiraz Nerede Yetişir?

Kiraz, yaz meyvesidir. Bu nedenle sıcak iklimlerde büyüme gösterir. -26,-28 derece soğuğa karşı dayanıklılığa sahiptir. İklim itibariyle, tüm Türkiye’de yetiştirmeye uygundur. Fakat, özellikle Torosların kuzey yamaçları, Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgesi kiraz yetiştiriciliği için en verimli bölgelerdir. Ülkemizde en iyi kiraz yetişen iller Afyon, Isparta, İzmir, Manisa ve Amasya olarak sayılabilir. Bu illerde yetişen kirazların büyük çoğunluğu ihraç edilir.

Kiraz ve vişnenin sağlığa diğer faydaları