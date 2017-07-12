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Kıran kırana pazarlık! Fark 3 milyon avro

Uzun süredir Simon Kjaer'in peşini bırakmayan Milan, Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk resmi teklifini yaptı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:48
Kıran kırana pazarlık! Fark 3 milyon avro

Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen isimlerin başında gelen Simon Kjaer'le, bir süredir İtalyan devi Milan'ın ilgilendiği biliniyor. Hatta Kjaer'in menaceri Mikkel Beck, Milan'la uzun süredir bu transfer konusunda görüşmelerini sürdürüyordu.

Danimarkalı oyuncu konusunda Sarı- Lacivertliler'in beklediği resmi teklifin kulübe ulaştığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu için Milan'ın, 12 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. 

Özellikle Çinli yatırımcıların kulübü satın almasıyla transferde gaza basan ve aralarında Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu 6 futbolcuya 100 milyon Euro civarı bonservis ödeyen Çizme temsilcisinin, bu konuda son derece ısrarlı olduğu ifade edildi.

ORTA YOL BULUNACAK

Henüz 28 yaşında olan Kjaer'den daha fazla gelir elde etmek isteyen Kanarya'nın ise Milan'dan 15 milyon Euro istediği bildirildi. Tarafların pazarlıklara devam ettikleri ve parasal anlamda orta yolun bulunmasının yüksek olduğu ifade edildi. Eşinin de etkisiyle İtalya'da yaşamak isteyen yıldız stoperin satışı gerçekleşirse, UEFA Finansal Fair-Play kurallarına bağlı kalmak zorunda olan Fenerbahçe, yeni transferler için de önemli bir kaynak sağlamış olacak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:48
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