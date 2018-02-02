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Kiralık olarak gitmişti ama... Galatasaray'da evrak krizi!

Galatasaray'ın ara transferin son günü Malaga'ya kiraladığı Ahmet Çalık, İspanyolların evrakları sisteme zamanında girmemesi nedeniyle lisans alamadı. Bu olay imzalar eksik olduğu için G.Saray'ın lisans çıkaramadığı Grosskreutz'u hatırlattı.

02 Şubat 2018 Cuma 12:54
Kiralık olarak gitmişti ama... Galatasaray'da evrak krizi!

Konyaspor maçının kadrosunda yer alan Ahmet Çalık'ın Malaga'ya transferi son saniyede suya düştü. Yaşanan olaylar sarı kırmızılıların geçen sezonki Kevin Grosskreutz transferini hatırlattı. Ahmet Çalık, İspanya'nın Malaga Kulübü'nden gelen transfer teklifi sonrası derhal teknik direktör Fatih Terim ile görüştü.

Terim'in onay vermesiyle birlikte Çalık, gece yarısı Malaga'ya kiralandı. Ancak İspanyollar Ahmet Çalık'ın transferine dair resmi işlemleri FIFA'nın sistemine girmekte gecikince lisans çıkarılamadı. Böylece Çalık, La Liga'nın kapısından döndü. Ancak Malaga itirazda bulundu. İtirazlardan sonra Çalık'ın durumu kesinlik kazanacak.

Geçen yılın devre arasında 4.5 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği'nden alınan Ahmet Çalık, sarı kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamadı. 

23 yaşındaki savunmacı sadece 3 lig maçında 93 dakika oynadı bu sezon. Bu transfer olayı Kevin Grosskreutz'un son dakika gerçekleşmeyen transferini hatırlattı.

Galatasaray, 2015'te Borussia Dortmund'dan transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Kevin Grosskreutz'un evraklarında imzalar eksik olduğu için lisans çıkartamamıştı.

Bu skandal sonrası oyuncu yarım devre futboldan uzak kalırken, futbol oynayabileceği ikinci devreyi beklemeden Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:54
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