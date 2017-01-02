Kiraladığınız aracı alabilirsiniz

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Kiralama sektörünün pazar büyüklüğü 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 10.5 arttı. Toplam kiralık araç sayısı 306 bin adetten 400 bin adete ulaştı. ÖTV düzenlemesi sonrasında tüketicilerin, paralarını otomobil alımına bağlamak yerine, araç kiralamayı tercih edecekleri söyleniyor. Kiralama sektörünün potansiyelini gören Çelik Motor, KIA çatısı altında yeni bir alt marka oluşturdu. Şirket, KIARent markasıyla uzun dönemli kiralama yapıyor.

KİRALADIĞI ARACI ALMA SEÇENEĞİ

Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, bu operasyonun GarentaPRO üzerinden yapılacağını söyledi. Maraş, "KIA satın almak isteyen müşterilerimize, beğendikleri aracı 12 aydan 36 aya kadar uzun dönem kiralama opsiyonu da sunacağız. KIARent'ten kiralama yapacak müşteriler ayrıca ileriki zamanlarda, kiraladıkları otomobilleri uygun şartlarda satın alabilme şansına da sahip olabilecekler" dedi.

ÜÇ YENİ MODEL

KIA markası olarak 2016'yı yaklaşık 19 bin adetlik araç satışı ve yüzde 2'lik pazar payı ile kapatacaklarını söyleyen Maraş, 2017'de üç yeni modeli satışa sunmayı planladıklarını açıkladı.

Sabah