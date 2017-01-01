Kiracılara müjde, 2 bin tane çok ucuz konut geliyor

Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Silivri’de bir ay içinde 2 bin konutluk bir projeyi satışa sunacaklarını belirterek, “Evi olmayan vatandaşları piyasanın çok altında rakamlarla ev sahibi yapacağız” dedi. Yıldırım, ardından da Pendik’te 350 konutu satışa sunacaklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Kiptaş’ın vatandaşları ucuz fiyatlarla ev sahibi yapmak için hayata geçirdiği projelerde bu tablonun her zaman gözlemlendiğini vurgulayan Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projelerinin her zaman yoğun ilgiyle karşılaştığını ifade etti.

PROJENİN İKİNCİ ETABI DA OLACAK

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Çok yakında 2 bin konutluk bir projeyle vatandaşların karşısına çıkıyor olacağız. Evi olmayanları piyasanın çok altında, uygun fiyata evsahibi yapacağız. Silivri’de uygun fiyata bir arazi aldık. Buraya ilk etapta 2 bin konut yapacağız. 1.-1.5 ay içerisinde bu projeyi satışa çıkacağız. İlerleyen zamanlarda projenin ikinci etabı da olacak. Bu arada Pendik’te de yine çok uygun fiyatlı 350 konutluk bir projemiz olacak. “

Akşam