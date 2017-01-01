Kira zammı nasıl hesaplanır?

Konutlarda kira artışı, bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde hesaplanacak.

Konut sahiplerinin ne kadar kira artışı yapabileceği konusu Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 5 Aralık 2013’teki ''Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır'' kararıyla belli olmuştu. Buna göre ev sahipleri kiralık konutlarında yapacakları zamda ÜFE değerini geçemiyor.

NE KADAR ARTIŞ YAŞANACAK?

Kira bedellerindeki artış oranının yasal üst sınırı TÜİK’in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'ne göre hesaplanıyor. Yİ-ÜFE, 2017’nin ağustos ayına kıyasla eylül ayında yüzde 0.24, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9.78, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.28 ve 12 aylık ortalama oranlara göre ise yüzde 13.26 artış kaydetti. Sonuç olarak 12 ayın üretici fiyat endeksindeki artış oranı yüzde 13.26 oldu.

Örnek olarak vermek gerekirse bin 600 TL kira ödeyen bir vatandaşın ödediği kira bedelinde, eylülde belirtilen yüzde 13.26’lık artış oranına göre, en yüksek düzeyde 198.90 TL’lik bir artış yapılabilir. Yani yapılacak olan yeni zamla birlikte bin 600 TL olan kira bedeli bin 798.90 TL’ye yükselmiş olacak.