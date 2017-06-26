Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kira sigortası dönemi başladı

Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası, Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:45
Kira sigortası dönemi başladı

Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası,Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ray Sigorta'nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, kiracının herhangi bir sebeple kirayı ödememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını korumaya yönelik sigorta poliçesinin 22 Mayıs 2017'de başlatıldığını bildirdi.

Mülk sahiplerinin öncelikli en önemli kaygısını gideren poliçenin, mülk sahipleri ve emlak ofisleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaştığını ifade eden Gülgeç, "İlk 20 günün sonunda 814 mülk sahibi, 321 emlak ofisi çağrı merkezimizi arayarak bilgi aldı ve çok yüksek oranda ürün hakkında memnuniyetlerini bildirdi." dedi.

Gülgeç, uygulamanın, mevcut kiracısı olan mülkler ve yeni kiralama yapılan mülkler için mal sahibi ve kiracı bilgileriyle başvurulması sonucu başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Poliçenin tanzimini takiben ilk 3 ay bekleme süresi bulunuyor. Hasarlı arabanın kaskosu yapılamayacağı gibi bu 3 ay bekleme süresi boyunca kira bedellerinin düzenli ödenmesi gerekli. Bekleme süresinin bitmesini takiben olası kiranın ve/veya kiraların ödenmemesi durumunda Trink kira sigorta poliçesi devreye giriyor ve ödenmeyen kiraları her ay düzenli şekilde mal sahibinin hesabına yatırıyor. Bunun yanında kiracının uhdesine düşen yine ödenmemiş aidat ve yönetim giderleri de poliçe kapsamında Ray Sigorta tarafından karşılanıyor. Trink kira sigorta poliçesi sadece bu teminatlarla da sınırlı değil. Abonelik sözleşmelerini üzerine geçirtmemiş kiracıların kullanımından doğan ve ödenmeyen, mülk sahiplerinin ödemek zorunda kalabileceği elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları da ödüyor. Ayrıca, tüm bu sürece ait tahliyeye kadar oluşan hukuki masrafları ve avukatlık ücretini de üstleniyor."

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com'un Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan da kira sigortasının başta ABD olmak üzere gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde yıllardan beri uygulandığını bildirdi. 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:45
  1. kira
  2. Kuzey Sigorta
  3. Ray Sigorta
  4. sigorta
  5. Trink Kira Sigortası
  6. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...