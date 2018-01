Kira gibi aidat yıldırıyor

Toplu konut sitelerindeki ortak giderlerin maliyetlerinin artması yönetim şirketlerini yeni arayışlara sevk etti.

Tasarruflu ampulden, temizlik maddelerine kadar birçok kalemi gözden geçiren yöneticiler, buna rağmen vatandaşların ‘pahalı aidat’ şikâyetleriyle karşılaşmaya devam ediyor. Gayrimenkul uzmanları, aidat konusunun marka projelerde ev satmada bile dezavantaj oluşturmaya başladığını söylerken, yönetim işini profesyonelce yapan şirket yöneticileri, işin temelinin inşaat dönemine dayanması gerektiğini, anahtar teslimine yakın bir tarihte belirlenen geçici yönetimlerin çoğu kez sürpriz masrafları site sakinlerine yansıtmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

ALIRKEN MUTLAKA SORUN

Yeşile hasret sitelerden doğa dostu sitelere yönelenler, havuz kandırmacasından da uzaklaşmış oluyor. Birçok şirket projelerinin lansmanını yaparken düşük aidat ve zengin sosyal donatıyı öne çıkarıyor. Ancak anahtar tesliminden sonra aylarca hizmete girmeyen havuz ve diğer donatılarla hesapta olmayan yüksek aidatlar hayal kırıklığına neden oluyor. Bazı firmalar ise havuzu bir işletmeye vererek vatandaşın aidat yükünü daha da artırıyor. Bundan dolayı konut satın alırken mutlaka sözleşmede havuz ve sosyal donatılarla ilgili bilgilendirmenin yer alıp almadığına bakın’ diyor. Tüketicilerin ev alma kararlarında etkili olan aidatın minimize edilmesi için formüller geliştiren şirketler hizmetlerinde de başarılı oluyor.

“İŞİN ANAYASASI YÖNETİM PLANI”

Toplu konutlardan daire satın alanların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birisinin de yönetim planı olduğuna dikkat çeken M PLUS Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Aydın Kartal, “Yönetim planları bir site için anayasa niteliğinde olup, bir site için ayrı ayrı kurgulanması gerekiyor. Ancak ülkemizde bu işi profesyonelce yaptığını iddia eden şirket yöneticileri bile birbirinin kopyası olan yönetim planlarıyla site idare ediyor. Bu yanlıştır. Aidatların belirlenmesinde en önemli kriterlerden birisi de yönetim planlarıdır diyen Kartal, ‘bu işin başarılı şekilde yürütülmesinin ilk ayağında inşaat firmalarının patronlarının projelerinin arkasında durması gelir. Garanti kapsamındaki hizmetlerin yanı sıra inşaattan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesinde firmaların görevleri var. Ancak sakinler, her şeyi tayin edilen geçici yönetimlerden bekliyor. Aidatların bedelinin belirlenmesinde rol alan hizmetler dahil her atılacak adımın yönetim planına göre yapılması gerekiyor. 21 yıllık iş deneyimimle patronların çoğu kez bu işi sona bıraktığını gördüm. Profesyonel olmayan şirketler de yüksek aidat bedelleri belirleyerek onların referansları olan projelere gölge düşürüyor. Bu durum müşteri memnuniyetine önem veren inşaat şirketleri için bir risktir” dedi.

“İŞİ EHLİNE BIRAKAN RAHAT EDİYOR”

İnsanlara daha iyi yaşam koşulları ve sosyal aktiviteler sunmak için markalı konut üreticileri tarafından geliştirilen site hayatının birçok avantajı beraberinde getirdiğini söyleyen M Plus Genel Müdürü Serkan Çakır ise tespit ve uyarılarını şöyle sıraladı:

YÖNETİMDEN ÖTESİ

“Tek katlı evlerle başlayan şehir yaşamı, nüfusun hızla artmasıyla birlikte sosyolojik gelişim ve ekonomik değişim ile toplu yaşam alanlarını günümüzde zorunlu kılıyor. Sakinler için aidat önemli bir konu. Düşük maliyetler ile yüksek standartlarda hizmet, sürekli müşteri memnuniyeti için reel çözümler sunmak, ürün ve hizmet alımı konusunda sektöre hâkim ve çok noktaya hizmet veriyor olmak sakinlerin öncelikli beklentileri arasına girdi. Tabi ki herkes ev satın alırken ya da kiralarken aidatı da sormalı ve bu sorusuna net cevap alabilmeli. Bu noktada profesyonel ekipler ile yürütülen hizmetlerin önemi ortaya çıkıyor. Düşük maliyet ile kaliteli hizmet alınabilecek, yönetimden daha ötesi bir bakışla ilerleme iradesine sahip şirketlerin sakinlerin hassasiyetlerini dikkate aldığını gördüğümüzde aidat konusu sorun olmaktan çıkacaktır.’’

AİDATA 9 AY TAKSİT

Aidatın gecikmesinden kaynaklı faiz veya taksitlendirme taleplerini karşılayacak bir uygulama geliştirdiklerini vurgulayan Çakır, konuyla ilgili teknik çalışmaların bittiğini ilgili makamların onayının ardından Türkiye’de ilk kez bu sistemle otomatik olarak daire sakinlerine 9 taksite kadar ödeme imkânı sunulmaya başlandığını kaydetti. Çakır, Kiosk bilgi tableti ile daire sakinlerinin hiç kimseyle muhatap olmadan, aidat bakiyesini görüp oradan ödemesini yapıp makbuzunu alabileceklerini söyledi.

PATRONLARA MESAJ

Toplam 34 projede yöneticilik yapan Çakır, inşaat firmalarının patronlarına da şöyle seslendi: “Marka değerlerinin yanına yüz binlerce bedelle yapmış olduğunuz bir yatırımı, 2 bin 500 ya da 3 bin lira maaş verdiğiniz bir arkadaşa emanet etmemelisiniz. Sistemi otomasyona dayalı işletenler her zaman daha başarılı oluyor. Site yönetimleri maliyetleri aşağıya çekmek için de böyle çalışmak zorundadır.”

PATRON GÖZÜYLE AİDAT

Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, sitelerdeki aidatların site sakinlerini rahatsız etmeyecek bir seviyede kalmasına dikkat ettiklerini vurgulayarak, ‘’Sitelerimizde yaşayanların en iyi hizmeti almalarını sağlıyoruz. Biz, bazı firmalar gibi önce siteyi düşük aidatlarla yönetip daha sonra yönetim şirketi kurup aidatları yükselterek bunu kâr amacı güden bir yapı haline getirmiyoruz. Bizim için önemli olan Avrupa Konutları’nda yaşayanların en iyi hizmeti en düşük fiyattan almaları” dedi.

HAVUZ FATURAYI KABARTIYOR

Aydınlatmadan site güvenliğine, sosyal aktivitelerden temizliğe uzanan birçok kalemin yer aldığı aidatlar incelendiğinde havuz masrafları, sakinlerden alınan paraların neredeyse üçte birini yutuyor. Aidatların 4 bin liralara kadar yükseldiği sitelerde sosyal donatıların verdiği yükten bıkan vatandaşlar özellikle havuzlu sitelerden kaçmaya başladı.

FİRMALAR GEÇMİŞTEN BUGÜNE NE YAPTI?

-İnanlar İnşaat ‘Ev net sıfır aidat’ sistemini uyguladı

-Sinpaş GYO Bursa Modern projesinde iki yıl aidat almadı. Şirket yeni projelerinde de benzer uygulamalar yapıyor.

-Özyurtlar İnşaat projelerinde aidatlar emsallerine göre yüzde 50 daha ucuz uygulandı

-Artaş İnşaat Avrupa Konutları projelerinde aidatlar m2 başına 1-4 TL arasında uygulandı

-Dekar DK Asmalı Evler projesinde aidatlar bir dönem 300-400 TL’yi geçmedi.

-KİPTAŞ, VADİTEPE projesinde stokta olan boş dairelerin aidatlarını üstlendi.