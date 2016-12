Farmasi Helal Kozmetik Ürünleri

Bayanların tutkunu olduğu kozmetik dünyası her geçen gün daha da büyürken bayanlarında alımları her geçen gün artmaktadır. Peki, organizasyon şirketleri bizlere ne gibi hizmetler sunacaktır. Öncelik kına gecesi ekibi iki adet nedime ile birlikte, misafirlerin karşılanması ve lokum ikramı gelinin getirilmesi nedimelerle birlikte, davul, gelin duvağı ve eldiveni, damat için özel kostüm, halay mendilleri, tefler, el mumları ve gülleri, gelin hamamı kaftanı ve bindallı, kına tahtı ve aksesuarları gibi hizmetler sunmaktadır. Üstelik bu saydıklarımız en düşük olan hizmeti olup bunu sizin isteklerinize göre daha da çeşitlendirilmektedir. Dilerseniz artı olarak bayan dj hizmeti, damat için padişah kostümü, bayan hint kınacısı, kahveci güzeli ve standı, şark köşesi ya da aklınıza ne geliyorsa her hizmeti size göre şekillenecektir.

Kına Organizasyon Fiyatları

Kına gece organizasyonu fiyatlandırma genelde 1000 TL başlar ve 5000 TL kadar isteğinize göre şekillenmektedir. Kına gecesi organizasyonu şeklinde sunulan hizmetlerde çeşitli paket indirimleri sunulmaktadır. Üstelik kışın bu organizasyonlar indirimli sunulur. Ayrıca erken kayıt olanlara ise neredeyse %25 kadar indirim uygulanmaktadır. Peki, kına gecesi paket fiyatları nasıldır? Her paketin kendine özgü bir fiyatlandırması olup sizlerin istek ve arzularına göre tabi ki fiyatlandırma da değişkenlik gösterecektir.

Sonuçta hayatınızda önemli bir gün olan düğününüz olacağından firma da bu konuda hassas ve özenli davranmaktadır. Sizler de her şeyin kusursuz olması konusunda firma kadar özenliyseniz gelin kına organizasyon firma yapsın ve sizlere birçok kolaylık sağlasın. Firmanın vizyonu ise her kına gecesinin kişiye özel olması ve bir sonraki kına gecesinin diğerinden daha farklı ve ileri düzeyde olmasıdır.