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Kimyasal madde şişesi kırıldı, Adliye'de kırmızı alarm

Bursa'da adliyede kimyasal madde paniği yaşandı. Adliye koridorunda uyuşturucu metamfetamin yapımında kullanılan sıvı şişesi kırıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 18:24
Kimyasal madde şişesi kırıldı, Adliye'de kırmızı alarm

Kokunun adliyeye yayılması üzerine bina tahliye edildi. 112, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği adliyede kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol'daki adliye sarayında akşam saatlerinde kimyasal madde paniği yaşandı. Uyuşturucu madde imalatında kullanılan metamfetamin dolu şişe adli emanet bürosuna getirildi. Çuvalda taşınan şişe yere düşerek kırıldı. Etrafa kesif bir koku yayılınca panik yaşandı. Hemen alarm verilerek adliye tahliye edildi. Adli personel kısa sürede binayı tahliye etti. Mesainin hemen bitmiş olması şans olarak değerlendirildi.


Adliyeye hemen 112, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler kısa sürede adliyeye gelerek tedbir aldı. Uyuşturucu maddenin kokusundan etkilenen polis memurları 112 ekiplerince muayene edildi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 18:24
  1. bursa adliyesi
  • Ömer gencÖmer genc39 dk önce
    Bu tip delil taşıma işi sadece bizde olur gayri ciddi işler işte....
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