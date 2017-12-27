Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'

İstanbul, Tuzla’da 4 mahalleyi etkileyen, 97 kişiyi hastanelik eden kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten” adlı kimyasal madde içeren atığı, su kolektör hattına döktüğü iddiasıyla 4 vidanjör kamyonu bulundu. Konuyu değerlendiren uzmanlar, söz konusu maddelerin ölümcül tehlikesi olduğuna dikkat çekerek olay için 'Cinayete teşebbüs' dedi.

İstanbul’un sanayi bölgelerinden Tuzla İlçesi’nde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerini etkileyen keskin koku, korku ve paniğe neden oldu. Kokunun Şifa Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör kamyonu tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği, buradan da 2 km uzaklıktaki mahallelerde açığa çıktığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen, Arzu Kaya, Hasan Örnekoğlu ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından soruşturma başlattı. Kokuya neden olan atık su hattına önceki gün kaçak drenaj yaptığı öne sürülen vidanjörün bulunması için Tuzla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, vidanjörün tespiti için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi, kamyonları tespit etti. Belirlenen 4 vidanjör kamyonu dün akşam saatlerinde yakalandı. Orhanlı Polis Merkezi Amirliği’ne çekilen kimyasal dolu araçlardan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

35 KİŞİ HASTANEDE

Önceki gece yayılan kokuyu soluyan 97 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin 62’si dün sabah taburcu edildi. 35’inin de tedbir amacıyla hastanede tutulduğu ve bilgi amacıyla ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Habertürk’ün konuştuğu ilçe sakinlerinden Erdoğan Karataş, saat 21.00 sıralarında sarmısak kokusu gibi keskin bir koku geldiğini belirterek, “Çiçekçiler Kuran Kursun’ndaki öğrenciler fenalaştı. Ambulans çağırdık. 10’dan fazla ambulans gelip gitti. Biz lokal bir kimyasal saldırı zannettik. Öğrencilerin durumları iyi, taburcu oldular” dedi. Kartal Kartay da “Akşam kimyasal bir madde olduğu kesindi. Balkona çıktığımız zaman gözlerimiz yaşarıyordu. Nefes almaya korkuyorduk. Çok keskin bir kokuydu. Balkon kapılarını kapattık hemen. Tuzla’dan gitmeyi düşündük” diye konuştu.

İstasyon Mahalle sakini Selahattin Baş, yaşadıklarıyla ilgili şunları dedi: “Akşam evde oturuyordum. Dışarıdan inanılmaz keskin bir koku geldi. Evin içine kadar koku gelince dışarı çıktım. Çok kötüydü. Tabağa sirke döktüm kokuyu alsın diye. Limon suyu ve yoğurt yedim. Başıma da ağrı girdi. Sabaha karşı ishal oldum. Her kafadan farklı ses çıktı, haliyle korktuk. Gece 23.00’den sonra koku azaldı. Daha önce burada böyle bir şey yaşamadık