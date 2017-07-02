Kimya fabrikasında yangın çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) matbaa mürekkepleri üreten bir fabrikada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.



Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çekrezköy OSB ve çevre ilçelerden gelen 50 itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

Kaynak: AA