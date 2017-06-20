Kimsesizler 'Alo Evlat' projesiyle gülüyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen "Alo Evlat, Evladınız Emrinizde Projesi" kapsamında görevlendirilen 4 kadından oluşan ekip, gece gündüz demeden haftanın her günü hizmet veriyor. Telefonla kendilerine ulaşan ihtiyaç sahibi insanlara destek olan ekip, evlerin temizliğini yapıyor, yaşlıların kişisel bakımına yardımcı oluyor.

Evlerdeki bakım ve onarım gerektiren eşyayı tespit eden kadınlar, belediye ekiplerini yönlendirerek tamir, boya gibi işlemlerin yapılmasını sağlıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını, bakıma muhtaç insanların bir yandan ihtiyaçları görülürken bir yandan da evlat sıcaklığını hissetmelerini istediklerini söyledi.

"Dertleşmek için dahi bizi arıyorlar"

Yaklaşık 1 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında 40 evde temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirten Alhan, şunları kaydetti:

"İnsanlar, bu yardımı alırken kendi evlatlarından alıyorlarmış gibi hissetsinler, o sıcaklığı yaşasınlar istedik. Belediye ile vatandaş arasında bir anne-kız, baba-oğul ilişkisi oluşsun diye projemize bu ismi verdik. Projemiz ile yaşlı, hasta veya yalnız vatandaşlarımızın elinden tutalım istedik. Yaşlı bir amcamız çarşıya gitmek istedi ancak onu götürecek bir kimse yok. Onu biz götürelim istedik. Büyüklerimiz kimi zaman sadece ihtiyaç için değil dertleşmek için dahi bizleri arıyor. Onlarla empati kurarak hizmet vermeye çabalıyoruz."

"Sanki benim çocuklarım"

78 yaşındaki Zehra Erol ise evinin her hafta temizlendiğini belirterek, "Yaklaşık 2 ay önce eşimi kaybettim. Yalnız yaşıyorum. Yaşım gereği de artık birçok işi tek başıma yapamıyorum. Belediyemizin bu hizmeti sayesinde ne zaman arasam evime gelip gerekli temizliği yapıyorlar. Daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamımızı sürdürmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar sanki benim çocuklarım. Evimi, kendi evlerini, kendi çocuklarının evini temizler gibi temizliyorlar. Bu da bizim gibi yaşlılar için çok önemli. Aramızda güzel bir bağ oluşuyor." diye konuştu.